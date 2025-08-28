Эмоциональная реакция игроков «Кайрата» на новость, что сыграют с «Реалом» в ЛЧ

Футболисты казахстанского «Кайрата» эмоционально отреагировали, когда в результате жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов увидели, что им в соперники достался мадридский «Реал». Отметим, что игра с «Кайратом» станет гостевой для «сливочных».

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов:

Помимо «Реала», на указанной стадии «Кайрат» встретится с «Интером», «Брюгге» (дома), «Арсеналом», «Олимпиакосом» (дома), «Спортингом», «Пафосом» (дома), «Копенгагеном».

Ранее в осенней стадии еврокубков «Кайрат» принимал участие только в сезоне-2021/2022. Тогда жёлто-чёрные прошли в первом раунде отбора Лиги чемпионов «Маккаби» из Хайфы, но на следующем этапе уступили «Црвене Звезде».