В «Кайрате» отреагировали на жеребьёвку ЛЧ, команда сыграет с «Реалом» и «Интером»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин отреагировал на результаты жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов для своей команды. На указанной стадии казахстанский клуб встретится с мадридским «Реалом» (дома), «Интером», «Брюгге» (дома), «Арсеналом», «Олимпиакосом» (дома), «Спортингом», «Пафосом» (дома), «Копенгагеном».

«Радует, что сыграем с «Реалом». Не так часто в жизни бывает, что в Казахстан приезжает такой клуб. Мы очень обрадовались, когда узнали. Хотелось бы как можно больше грандов в соперники. Однако уже есть «Реал», «Интер», «Арсенал» — классные команды. Рады, что предоставится возможность сыграть с ними.

Результатами жеребьёвки довольны. «Реал» — клуб, который не нуждается в каких-то объяснениях. «Интер» последние годы играл в Лиге чемпионов. Тот же «Арсенал» играл в полуфинале и постоянно бьётся за чемпионство в Англии. «Брюгге», «Спортинг», «Олимпиакос», «Пафос» и «Копенгаген» — топ-команды. Они стали чемпионами своих стран. Уровень очень серьёзный.

Понятно, что мы на их фоне выглядим крошечными. Не будем забывать, что в футболе всё возможно. Есть домашние матчи — надеемся на родные стены и болельщиков. Надо смотреть, в какое время будем играть и какая погода. Опять же, им из Европы долго до нас добираться. Есть много факторов. Однако уровень футболистов соперников очень высокий, поэтому не думаю, что у них будут проблемы из-за перелётов. Мы будем биться и отдавать все свои силы», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

