Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Кайрате» отреагировали на жеребьёвку ЛЧ, команда сыграет с «Реалом» и «Интером»

В «Кайрате» отреагировали на жеребьёвку ЛЧ, команда сыграет с «Реалом» и «Интером»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин отреагировал на результаты жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов для своей команды. На указанной стадии казахстанский клуб встретится с мадридским «Реалом» (дома), «Интером», «Брюгге» (дома), «Арсеналом», «Олимпиакосом» (дома), «Спортингом», «Пафосом» (дома), «Копенгагеном».

«Радует, что сыграем с «Реалом». Не так часто в жизни бывает, что в Казахстан приезжает такой клуб. Мы очень обрадовались, когда узнали. Хотелось бы как можно больше грандов в соперники. Однако уже есть «Реал», «Интер», «Арсенал» — классные команды. Рады, что предоставится возможность сыграть с ними.

Результатами жеребьёвки довольны. «Реал» — клуб, который не нуждается в каких-то объяснениях. «Интер» последние годы играл в Лиге чемпионов. Тот же «Арсенал» играл в полуфинале и постоянно бьётся за чемпионство в Англии. «Брюгге», «Спортинг», «Олимпиакос», «Пафос» и «Копенгаген» — топ-команды. Они стали чемпионами своих стран. Уровень очень серьёзный.

Понятно, что мы на их фоне выглядим крошечными. Не будем забывать, что в футболе всё возможно. Есть домашние матчи — надеемся на родные стены и болельщиков. Надо смотреть, в какое время будем играть и какая погода. Опять же, им из Европы долго до нас добираться. Есть много факторов. Однако уровень футболистов соперников очень высокий, поэтому не думаю, что у них будут проблемы из-за перелётов. Мы будем биться и отдавать все свои силы», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Фото
Определились соперники «Кайрата» на общем этапе Лиги чемпионов — 2025/2026

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android