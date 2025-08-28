«Кристал Пэлас» не смог обыграть «Фредрикстад», но вышел в общий этап Лиги конференций

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций между футбольными клубами «Фредрикстад» (Норвегия) и «Кристал Пэлас» (Англия). Встреча закончилась со счётом 0:0.

Первая встреча между этими командами завершилась со счётом 1:0 в пользу лондонского клуба. Таким образом, по результатам двух матчей в общий этап Лиги конференций вышел «Кристал Пэлас».

Действующим победителем соревнования является «Челси». В финале минувшего розыгрыша лондонский клуб разгромил «Бетис» со счётом 4:1. В составе «синих» забитыми мячами отметились Энцо Фернандес, Николас Джексон, Джейдон Санчо и Мойсес Кайседо. Единственный мяч «Бетиса» забил Эз Абде.

