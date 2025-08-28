Скидки
Фредрикстад — Кристал Пэлас, результат матча 28 августа 2025, счет 0:0, Лига конференций 2025/2026

«Кристал Пэлас» не смог обыграть «Фредрикстад», но вышел в общий этап Лиги конференций
Комментарии

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций между футбольными клубами «Фредрикстад» (Норвегия) и «Кристал Пэлас» (Англия). Встреча закончилась со счётом 0:0.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 2-й матч
28 августа 2025, четверг. 19:00 МСК
Фредрикстад
Фредрикстад, Норвегия
Окончен
0 : 0
Кристал Пэлас
Лондон, Англия

Первая встреча между этими командами завершилась со счётом 1:0 в пользу лондонского клуба. Таким образом, по результатам двух матчей в общий этап Лиги конференций вышел «Кристал Пэлас».

Действующим победителем соревнования является «Челси». В финале минувшего розыгрыша лондонский клуб разгромил «Бетис» со счётом 4:1. В составе «синих» забитыми мячами отметились Энцо Фернандес, Николас Джексон, Джейдон Санчо и Мойсес Кайседо. Единственный мяч «Бетиса» забил Эз Абде.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
