Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кайрат» за период участия в ЛЧ преодолеет расстояние, которое длиннее экватора

«Кайрат» за период участия в ЛЧ преодолеет расстояние, которое длиннее экватора
Аудио-версия:
Комментарии

«Кайрат» из Казахстана узнал своих соперников по общему этапу Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2025/2026. Команде предстоит преодолеть 44 982 км, двигаясь по маршруту, продиктованному расписанием коллектива в данном турнире, сообщает The Sweeper. Напомним, протяжённость экватора составляет около 40 075 км.

Соперниками клуба из Казахстана на общем этапе Лиги чемпионов являются «Реал» (дома), «Интер», «Брюгге» (дома), «Арсенал», «Олимпиакос» (дома), «Спортинг», «Пафос» (дома), «Копенгаген».

С сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов играют 36 команд. Каждый клуб проведёт на общем этапе восемь матчей — по два с командами из каждой корзины. Восемь сильнейших коллективов по итогам общего этапа квалифицируются в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие 9-24-е места, сыграют в дополнительном раунде.

Материалы по теме
Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android