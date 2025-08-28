«Кайрат» за период участия в ЛЧ преодолеет расстояние, которое длиннее экватора

«Кайрат» из Казахстана узнал своих соперников по общему этапу Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2025/2026. Команде предстоит преодолеть 44 982 км, двигаясь по маршруту, продиктованному расписанием коллектива в данном турнире, сообщает The Sweeper. Напомним, протяжённость экватора составляет около 40 075 км.

Соперниками клуба из Казахстана на общем этапе Лиги чемпионов являются «Реал» (дома), «Интер», «Брюгге» (дома), «Арсенал», «Олимпиакос» (дома), «Спортинг», «Пафос» (дома), «Копенгаген».

С сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов играют 36 команд. Каждый клуб проведёт на общем этапе восемь матчей — по два с командами из каждой корзины. Восемь сильнейших коллективов по итогам общего этапа квалифицируются в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие 9-24-е места, сыграют в дополнительном раунде.