«Локомотив» — «Акрон»: Воробьёв реализовал пенальти на 71-й минуте

В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «РЖД Арена». На момент написания новости счёт 2:0 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 71-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв реализовал пенальти.

Ранее, на 12-й минуте, нападающий «Локомотива» Николай Комличенко открыл счёт ударом пяткой в одно касание. На 63-й минуте полузащитник «Акрона» Константин Марадишвили получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Хавбек пытался пробить в падении через себя, но попал ногой в голову игроку железнодорожников Артёму Карпукасу.

«Локомотив» набрал три очка и находится на третьем месте в группе D. «Акрон», в свою очередь, занимает второе место, имея в активе пять очков. Две другие команды квартета — ЦСКА и «Балтика». Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 (пен.)).