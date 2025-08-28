«Кайрат» пролетит 7000 км для игры со «Спортингом», это рекордное расстояние в истории ЛЧ

Алма-атинский «Кайрат» преодолеет 7000 км, чтобы сыграть со «Спортингом» в матче общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Эта станем самым дальним расстоянием в истории соревнования, которое какой-либо команде пришлось пролететь ради игры. Об этом сообщает B24 на своей странице в социальной сети X.

Помимо «Спортинга», на указанной стадии «Кайрат» встретится с «Интером», «Брюгге» (дома), «Арсеналом», «Олимпиакосом» (дома), мадридским «Реалом» (дома), «Пафосом» (дома), «Копенгагеном».

В решающем раунде квалификации Лиги чемпионов «Кайрат» прошёл «Селтик». По результатам двух встреч основное время закончилось со счётом 0:0, однако в серии пенальти сильнее оказался клуб из Казахстана — 3:2.

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов: