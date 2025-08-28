«Акрон» без Дзюбы проиграл «Локомотиву» в Кубке России

Завершился матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «РЖД Арена». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юрий Карпов (Петрозаводск). Победу со счётом 2:0 одержали железнодорожники.

На 12-й минуте нападающий «Локомотива» Николай Комличенко открыл счёт ударом пяткой в одно касание. На 63-й минуте полузащитник «Акрона» Константин Марадишвили получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Хавбек пытался пробить в падении через себя, но попал ногой в голову игроку железнодорожников Артёму Карпукасу. На 71-й минуте нападающий «Локо» Дмитрий Воробьёв реализовал пенальти.

После трёх туров «Локомотив» занимает второе место в группе D с шестью очками, отставая от лидирующего ЦСКА на одно очко. «Акрон» остался на третьей строчке с пятью очками. Последнее место занимает «Балтика», потерпевшая три поражения в трёх встречах.