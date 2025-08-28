Российский игрок «Кайрата» Сорокин оценил жеребьёвку Лиги чемпионов для команды

Российский защитник «Кайрата» Егор Сорокин поделился мнением о результатах жеребьёвки Лиги чемпионов для команды. На указанной стадии казахстанский клуб встретится с мадридским «Реалом» (дома), «Интером», «Брюгге» (дома), «Арсеналом», «Олимпиакосом» (дома), «Спортингом», «Пафосом» (дома), «Копенгагеном».

«Хорошая жеребьёвка. Есть достаточно рабочая группа соперников, есть фавориты. Довольны, что привезём «Реал» — порадуем весь Казахстан. Будем биться и добиваться результата», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов: