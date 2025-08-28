Дмитрий Черышев: никто не спросит у Мбаппе или Винисиуса, полетят ли они в Казахстан

Российский специалист Дмитрий Черышев высказался о жеребьёвке общего этапа Лиги чемпионов для «Кайрата». Казахстанский клуб в том числе сыграет с мадридским «Реалом» дома.

«Это Лига чемпионов, поэтому у «Реала» в каждом матче очки на вес золота. Команда не выходит на игру, чтобы провести время. «Реал» выходит выиграть Лигу чемпионов. Там находятся футболисты, которые серьёзно относятся к своему делу. Никто не спросит у Мбаппе или Винисиуса, полетят ли они в Казахстан. Все будут настраиваться — это главный критерий.

Что касается логистики, она не будет сложной. Добраться до Казахстана есть возможность — никаких проблем. Вы же понимаете, что «Реал» полетит чартером. Единственное, что будут облетать одно пространство — просто на часик подольше», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.