Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
19:30 Мск
Роналду обратился к болельщикам в преддверии первого матча «Аль-Насра» в Про-Лиге

Роналду обратился к болельщикам в преддверии первого матча «Аль-Насра» в Про-Лиге
Комментарии

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду обратился к болельщикам перед матчем 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Таавуном», который состоится в пятницу, 29 августа.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 1-й тур
29 августа 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Таавун
Бурайда
Не начался
Аль-Наср
Эр-Рияд
«Завтра стартует чемпионат. Мы тренировались. Мы готовы. Но мы не можем сделать это в одиночку… вы нужны нам.

Мы будем там [на поле] и отдадим всё, что у нас есть. Будем бороться за эмблему, за команду, за каждого из вас. Ты будешь с нами на протяжении всего пути? Давайте сделаем это незабываемым», — написал Роналду на своей странице в социальной сети X.

Матч между «Аль-Таавуном» и «Аль-Насром» начнётся в 21:00 мск.

