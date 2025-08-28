ЦСКА проявляет активный интерес к опорному полузащитнику «Витории Гимарайнш» — Flashscore

Московский ЦСКА активно интересуется опорным полузащитником «Витории Гимарайнш» Томасом Генделем. Об этом сообщает Flashscore.

По информации источника, красно-синие уже ведут переговоры об условиях потенциального трансфера 24-летнего футболиста. Подчёркивается, что данная сделка может быть завершена в ближайшее время.

В минувшем сезоне Гендель принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.

