Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 28 августа, календарь, таблица

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 28 августа, календарь, таблица
Комментарии

Сегодня, 28 августа, в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 состоялся один матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча Кубка России сезона-2025/2026 28 августа:

«Локомотив» (Москва) — «Акрон» (Тольятти) — 2:0.

4-й тур Пути РПЛ начнётся во вторник, 16 сентября. Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обошли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Таблица групп Кубка России сезона-2025/2026
«Акрон» без Дзюбы проиграл «Локомотиву» в Кубке России
