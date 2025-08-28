Скидки
Защитник Уилфрид Синго перешёл из «Монако» в «Галатасарай»

Комментарии

Защитник Уилфрид Синго, ранее игравший за «Монако», пополнил состав «Галатасарая». Об этом сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

Ранее футболист также выступал за «Торино», в «Монако» он пришёл в 2023 году. В 60 матчах за княжеский клуб игрок забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Синго составляет € 25 млн. Помимо этого, с 2021 года Уилфрид защищает цвета сборной Кот-д'Ивуара. В 2023-м защитник в составе своей сборной стал победителем Кубка африканских наций.

После трёх стартовых туров текущего розыгрыша турецкой Суперлиги «Галатасарай» с девятью очками возглавляет турнирную таблицу.

