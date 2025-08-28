«Локомотив» объявил о продлении контракта с Лантратовым до 2029 года
«Локомотив» объявил о продлении контракта с 29-летним вратарём Ильёй Лантратовым до 2029 года. Это произошло после матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором железнодорожники победили «Акрон» со счётом 2:0.
Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Комличенко – 12' 2:0 Воробьёв – 71'
Удаления: нет / Марадишвили – 63'
Предыдущее трудовое соглашение с Лантратовым действовало до 30 июня 2026 года.
Вратарь перешёл в «Локомотив» из «Химок» зимой 2023 года. За этот период он принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в 21 из которых отыграл «на ноль». В нынешнем сезоне Лантратов провёл два матча в Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.
Самые титулованные футбольные клубы России:
