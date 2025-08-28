Фёдор Чалов забил за ПАОК в ответном матче плей-офф Лиги Европы

В эти минуты идёт ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором встречаются греческий ПАОК и хорватский клуб «Риека». На данный момент счёт 3:0 в пользу «орлов», третий мяч хозяев поля на 56-й минуте забил российский нападающий Фёдор Чалов.

Взятие ворот Чалов отпраздновал, спрятав мяч под футболку.

Фото: paokfc.gr

Встреча проходит на стадионе «Тумба» (Салоники, Греция). В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Санчес Мартинес (Испания). Стоит отметить, что российский полузащитник греческой команды Магомед Оздоев также принимает участие в данной игре с первых минут.

Жеребьёвка общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 состоится в четверг, 29 августа, в 14:00 по московскому времени.