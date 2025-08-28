Скидки
Главная Футбол Новости

Фёдор Чалов забил за ПАОК в ответном матче плей-офф Лиги Европы

Комментарии

В эти минуты идёт ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором встречаются греческий ПАОК и хорватский клуб «Риека». На данный момент счёт 3:0 в пользу «орлов», третий мяч хозяев поля на 56-й минуте забил российский нападающий Фёдор Чалов.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
28 августа 2025, четверг. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
5 : 0
Риека
Риека, Хорватия
1:0 Мейте – 12'     2:0 Константелиас – 25'     3:0 Чалов – 56'     4:0 Якумакис – 77'     5:0 Пелькас – 89'    
Удаления: нет / Майсторович – 71'

Взятие ворот Чалов отпраздновал, спрятав мяч под футболку.

Фото: paokfc.gr

Встреча проходит на стадионе «Тумба» (Салоники, Греция). В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Санчес Мартинес (Испания). Стоит отметить, что российский полузащитник греческой команды Магомед Оздоев также принимает участие в данной игре с первых минут.

Жеребьёвка общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 состоится в четверг, 29 августа, в 14:00 по московскому времени.

