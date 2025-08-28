Скидки
«Ливерпуль» сделает «Ньюкаслу» рекордное для АПЛ предложение по Исаку — Sky Sports

«Ливерпуль» сделает «Ньюкаслу» рекордное для АПЛ предложение по Исаку — Sky Sports
Чемпион Англии «Ливерпуль» продолжает предпринимать попытки по подписанию нападающего «Ньюкасла» Александера Исака. Как сообщает журналист Sky Sports Кит Дауни в соцсети X, мерсисайдцы готовят второе предложение по шведу.

По данным источника, «Ливерпуль» готов осуществить трансфер нападающего «Ньюкасла» за рекордную для английской Премьер-Лиги сумму. Тогда Исак сменит команду, на чём настаивает в последние месяцы. Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» запрашивает за переход Александера Исака € 174 млн.

Самым дорогим приобретением в истории АПЛ является Влориан Вирц, перешедший в текущее трансферное окно из «Байера» в «Ливерпуль» за € 125 млн. Самый дорогой исходящий трансфер в истории турнира — сделка по переходу бразильца Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» за € 135 млн в сезоне-2017/2018.

Трансферный треугольник «Реала», «Байера» и «Ливерпуля»
Истории
Трансферный треугольник «Реала», «Байера» и «Ливерпуля»
