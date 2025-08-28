Скидки
Главная Футбол Новости

ПАОК — Риека, результат матча 28 августа 2025, счёт 5:0, плей-офф Лиги Европы 2025/2026

Гол Чалова помог ПАОКу разгромить «Риеку» и выйти в основной этап Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором встречались греческий ПАОК и хорватский клуб «Риека». После финального свистка зафиксирован счёт 5:0 в пользу «орлов», в первой игре победила хорватская команда — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Тумба» (Салоники, Греция). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес (Испания).

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
28 августа 2025, четверг. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
5 : 0
Риека
Риека, Хорватия
1:0 Мейте – 12'     2:0 Константелиас – 25'     3:0 Чалов – 56'     4:0 Якумакис – 77'     5:0 Пелькас – 89'    
Удаления: нет / Майсторович – 71'

Суалихо Мейте на 12-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел хозяев поля вперёд. Яннис Константелиас на 25-й минуте удвоил преимущество команды. Фёдор Чалов на 56-й минуте увеличил разрыв в счёте. У гостей на 71-й минуте за вторую жёлтую карточку дисквалификацию получил Анте Майсторович. Георгиос Якумакис на 77-й минуте отметился четвёртым голом за ПАОК. Димитриос Пелькас на 89-й минуте также отметился взятием ворот.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменён на 79-й минуте.

Жеребьёвка общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 состоится в четверг, 29 августа, в 14:00 мск.

Календарь Лиги Европы
Турнирная сетка Лиги Европы
Фото
Фёдор Чалов забил за ПАОК в ответном матче плей-офф Лиги Европы
