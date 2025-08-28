Гол Чалова помог ПАОКу разгромить «Риеку» и выйти в основной этап Лиги Европы

Завершён ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором встречались греческий ПАОК и хорватский клуб «Риека». После финального свистка зафиксирован счёт 5:0 в пользу «орлов», в первой игре победила хорватская команда — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Тумба» (Салоники, Греция). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес (Испания).

Суалихо Мейте на 12-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел хозяев поля вперёд. Яннис Константелиас на 25-й минуте удвоил преимущество команды. Фёдор Чалов на 56-й минуте увеличил разрыв в счёте. У гостей на 71-й минуте за вторую жёлтую карточку дисквалификацию получил Анте Майсторович. Георгиос Якумакис на 77-й минуте отметился четвёртым голом за ПАОК. Димитриос Пелькас на 89-й минуте также отметился взятием ворот.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменён на 79-й минуте.

Жеребьёвка общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 состоится в четверг, 29 августа, в 14:00 мск.