«Монако» отреагировал на грядущую встречу с Мбаппе в Лиге чемпионов

Пресс-служба «Монако» на своей странице в социальной сети X отреагировала на результаты жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2025/2026, согласно которым монегаски встретятся с мадридским «Реалом» на стадии общего этапа соревнования. За «сливочных» выступает бывший нападающий французского клуба Килиан Мбаппе.

«Не можем дождаться встречи с тобой, звёздный парень!» — написано в сообщении.

Мбаппе находился в системе «Монако» с 2013 по 2017 год. В составе основной команды монегасков нападающий принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и 15 результативными передачами.

Материалы по теме Официально Защитник Уилфрид Синго перешёл из «Монако» в «Галатасарай»

Сколько зарабатывают футболисты: