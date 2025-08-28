Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монако» отреагировал на грядущую встречу с Мбаппе в Лиге чемпионов

«Монако» отреагировал на грядущую встречу с Мбаппе в Лиге чемпионов
Комментарии

Пресс-служба «Монако» на своей странице в социальной сети X отреагировала на результаты жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2025/2026, согласно которым монегаски встретятся с мадридским «Реалом» на стадии общего этапа соревнования. За «сливочных» выступает бывший нападающий французского клуба Килиан Мбаппе.

«Не можем дождаться встречи с тобой, звёздный парень!» — написано в сообщении.

Мбаппе находился в системе «Монако» с 2013 по 2017 год. В составе основной команды монегасков нападающий принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и 15 результативными передачами.

Материалы по теме
Официально
Защитник Уилфрид Синго перешёл из «Монако» в «Галатасарай»

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android