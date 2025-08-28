Скидки
Сергей Семак рассказал об изменении атмосферы в «Зените» после двух побед подряд

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о настроении команды перед матчем с «Пари НН» в 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча запланирована на субботу, 30 августа.

— После двух побед, довольно ярких, над «Оренбургом» и махачкалинским «Динамо», насколько вы чувствуете изменения в атмосфере, в тренировочном процессе, в настроении?
— Любая победа придаёт положительных эмоций, легче восстанавливаться. Но мы всегда больше обращаем внимание на качество игры, на те игровые моменты, которые нам нужно улучшать, или на те моменты, которые стали чуть лучше получаться, продолжаем над ними работать. Всё в рабочем режиме, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые разгромили махачкалинское «Динамо» (4:0). В 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России подопечные Сергея Семака со счётом 5:3 победили «Оренбург».

