Мартинс: напряжение со «Спартака» не спало. Оно присутствует всегда

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс ответил на вопрос об изменении атмосферы в команде в связи с её последними успехами.

«Занимаюсь по специальной программе. Самочувствие хорошее. Напряжение с команды не спало. Оно присутствует всегда. Мы оказываем давление сами на себя. Хотим побеждать в каждом матче. Нет такого, что мы выиграли две встречи и расслабились, стали меньше требовать от самих себя. Хотим играть так, как две последние встречи, забивать и не пропускать», — рассказал Мартинс в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После шести туров Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали восемь очков и на текущий момент занимают восьмое место. В этих встречах команда Станковича два раза победила, два раза потерпела поражение и дважды сыграла вничью.

Как появился «Спартак»: