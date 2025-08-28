«Хамрун Спартанс» — первый мальтийский клуб на общем этапе еврокубков

Мальтийский «Хамрун Спартанс» переиграл по сумме встреч латвийский РФШ (1:0, 2:2) в раунде плей-офф Лиги конференций УЕФА. Таким образом, «спартанцы» стали первым клубом из Мальты, который смог дойти до общего этапа еврокубков.

Свой путь в нынешнем сезоне турниров УЕФА «Хамрун Спартанс» начал в первом раунде Лиги чемпионов, в котором был побеждён литовский «Жальгирис», поражение от киевского «Динамо», отправило мальтийскую команду в третий раунд Лиги Европы. Там «спартанцы» уступили «Маккаби» из Тель-Авива и отправились в Лигу конференций, где и одолели РФШ.

В пятницу, 29 августа, состоится жеребьёвка общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026.