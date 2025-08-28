Скидки
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» может перехватить трансфер Симонса у «Челси», «Лейпциг» просит € 70 млн — Sky

«Тоттенхэм» может перехватить трансфер Симонса у «Челси», «Лейпциг» просит € 70 млн — Sky
Комментарии

«Тоттенхэм» направил официальное предложение «Лейпцигу» по трансферу атакующего полузащитника Хави Симонса. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, немецкий клуб требует € 70 млн за переход 22-летнего хавбека. На текущий момент стороны находятся в прямом контакте, однако решение не принято. Подчёркивается, что многое зависит от «Челси», которому также интересен Симонс.

Ранее СМИ сообщали, что «Челси» согласовал с игроком условия личного контракта.

В минувшем сезоне Симонс принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

