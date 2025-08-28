Скидки
Фиорентина — Полесье, результат матча 28 августа 2025, счет 3:2, раунд плей-офф Лиги конференций 2025/2026

Украинское «Полесье» проиграло «Фиорентине», ведя в счёте 2:0 к 79-й минуте матча ЛК
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций между футбольными клубами «Фиорентина» (Италия) и «Полесье» (Украина). Игра проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 2-й матч
28 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Окончен
3 : 2
Полесье
Житомир, Украина
0:1 Назаренко – 2'     0:2 Андриевский – 14'     1:2 Додо – 79'     2:2 Раньери – 86'     3:2 Джеко – 89'    

В начале игры счёт открыл полузащитник «Полесья» Александр Назаренко. На 14-й минуте полузащитник Александр Андриевский укрепил преимущество гостей. На 79-й минуте защитник хозяев Додо отыграл один мяч. На 86-й минуте защитник «Фиорентины» Лука Раньери восстановил равновесие. На 89-й минуте форвард «фиалок» Эдин Джеко забил победный мяч.

Первая встреча между этими командами завершилась со счётом 3:0 в пользу итальянского клуба. Таким образом, по результатам двух матчей в общий этап Лиги конференций вышла «Фиорентина».

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
В «Фиорентине» ответили на вопрос о переходе в РПЛ Бельтрана, интересующего ЦСКА и «Зенит»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
