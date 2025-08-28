Скидки
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Динамо Киев — Маккаби Т-А, результат матча 28 августа 2025, счет 1:0, Лига Европы 2025/2026

Киевское «Динамо» победило «Маккаби», но вылетело из Лиги Европы
Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций между киевским «Динамо» (Украина) и тель-авивским «Маккаби» (Израиль). Команды играли на стадионе «Арена Люблин» (Люблин, Польша). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никола Дабанович (Черногория). Победу со счётом 1:0 праздновали бело-голубые.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
28 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
1 : 0
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
1:0 Герреро – 5'    

На пятой минуте нападающий Эдуардо Герреро забил единственный мяч в игре.

Первый матч между «Маккаби» и «Динамо» состоялся неделю назад. Победу со счётом 3:1 одержали футболисты израильской команды. Таким образом, «Маккаби» Т-А сыграет в общем этапе Лиги Европы, а «Динамо» Киев завершило еврокубковую кампанию.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы-2025/2026
Новости. Футбол
