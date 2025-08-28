Киевское «Динамо» победило «Маккаби», но вылетело из Лиги Европы

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций между киевским «Динамо» (Украина) и тель-авивским «Маккаби» (Израиль). Команды играли на стадионе «Арена Люблин» (Люблин, Польша). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никола Дабанович (Черногория). Победу со счётом 1:0 праздновали бело-голубые.

На пятой минуте нападающий Эдуардо Герреро забил единственный мяч в игре.

Первый матч между «Маккаби» и «Динамо» состоялся неделю назад. Победу со счётом 3:1 одержали футболисты израильской команды. Таким образом, «Маккаби» Т-А сыграет в общем этапе Лиги Европы, а «Динамо» Киев завершило еврокубковую кампанию.