Вратарь «Акрона» Васютин прокомментировал поражение от «Локомотива» в Кубке России

Вратарь тольяттинского «Акрона» Александр Васютин прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (0:2).

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Комличенко – 12'     2:0 Воробьёв – 71'    
Удаления: нет / Марадишвили – 63'

«Не могу сказать, что удаление сломало игру, вот первый гол её поменял. В целом первый тайм получился неплохим, но могли сыграть лучше.

В моменте с нарушением Марадишвили похоже на вторую жёлтую. Больше вопросов к пенальти. Я его пересмотрел. Касание тяжело разглядеть, это не железобетонный пенальти. Пусть эксперты разберут», — передаёт слова Васютина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

