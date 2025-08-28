Вратарь «Акрона» Васютин прокомментировал поражение от «Локомотива» в Кубке России

Вратарь тольяттинского «Акрона» Александр Васютин прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (0:2).

«Не могу сказать, что удаление сломало игру, вот первый гол её поменял. В целом первый тайм получился неплохим, но могли сыграть лучше.

В моменте с нарушением Марадишвили похоже на вторую жёлтую. Больше вопросов к пенальти. Я его пересмотрел. Касание тяжело разглядеть, это не железобетонный пенальти. Пусть эксперты разберут», — передаёт слова Васютина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

