Вратарь «Акрона» Васютин прокомментировал поражение от «Локомотива» в Кубке России
Вратарь тольяттинского «Акрона» Александр Васютин прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (0:2).
Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Комличенко – 12' 2:0 Воробьёв – 71'
Удаления: нет / Марадишвили – 63'
«Не могу сказать, что удаление сломало игру, вот первый гол её поменял. В целом первый тайм получился неплохим, но могли сыграть лучше.
В моменте с нарушением Марадишвили похоже на вторую жёлтую. Больше вопросов к пенальти. Я его пересмотрел. Касание тяжело разглядеть, это не железобетонный пенальти. Пусть эксперты разберут», — передаёт слова Васютина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
