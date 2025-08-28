Скидки
Главная Футбол Новости

АЕК Афины — Андерлехт, результат матча 28 августа 2025, счёт 2:0, раунд плей-офф Лиги конференций 2025/2026

АЕК Николича победил «Андерлехт» и квалифицировался в общий этап Лиги конференций
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026 между футбольными клубами «АЕК» (Греция) и «Андерлехт» (Бельгия). Игра проходила на стадионе «ОПАП Арена» (Афины, Греция). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев. В прямом эфире игру показывал онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига конференций . Раунд плей-офф. 2-й матч
28 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
АЕК Афины
Афины, Греция
Окончен
2 : 0
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
1:0 Койта – 36'     2:0 Кутеса – 48'    

На 36-й минуте счёт в игре открыл полузащитник АЕКа Абубакари Койта. На 48-й минуте полузащитник Дерек Кутеса укрепил преимущество греческой команды.

Первый матч между командами завершился со счётом 1:1. Таким образом, по результатам двух игр в общий этап Лиги конференций вышел АЕК, возглавляемый экс-тренером ЦСКА и «Локомотива» Марко Николичем.

Материалы по теме
Обляков сравнил футбол ЦСКА при Николиче и при Челестини

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

