«Райо Вальекано» разгромил «Неман» и вернулся в еврокубки впервые с сезона-2000/2001

Окончен ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций, в котором испанский «Райо Вальекано» со счётом 4:0 разгромил «Неман» из Беларуси. В первой игре также победу одержала команда из Мадрида — 1:0. Встреча состоялась на стадионе «Вальекас» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра матча выступил Жереми Пиньяр (Франция).

Альваро Гарсия открыл счёт на 64-й минуте и вывел испанскую команду вперёд. Серхио Камельо на 65-й минуте удвоил преимущество коллектива, а на 81-й минуте отметился Хорхе де Фрутос. На 89-й минуте Альваро Гарсия оформил дубль.

В предыдущий раз «Райо Вальекано» играл в еврокубках в сезоне-2000/2001. Тогда эта команда дошла до 1/4 финала Кубка УЕФА, где уступила «Алавесу».

В пятницу, 29 августа, состоится жеребьёвка общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026.