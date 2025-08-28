Скидки
Главная Футбол Новости

Райо Вальекано — Неман, результат матча 28 августа 2025, счёт 4:0, плей-офф Лиги конференций 2025/2026

«Райо Вальекано» разгромил «Неман» и вернулся в еврокубки впервые с сезона-2000/2001
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций, в котором испанский «Райо Вальекано» со счётом 4:0 разгромил «Неман» из Беларуси. В первой игре также победу одержала команда из Мадрида — 1:0. Встреча состоялась на стадионе «Вальекас» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра матча выступил Жереми Пиньяр (Франция).

Лига конференций . Раунд плей-офф. 2-й матч
28 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Окончен
4 : 0
Неман
Гродно, Беларусь
1:0 Гарсия – 64'     2:0 Камельо – 65'     3:0 де Фрутос – 81'     4:0 Гарсия – 89'    

Альваро Гарсия открыл счёт на 64-й минуте и вывел испанскую команду вперёд. Серхио Камельо на 65-й минуте удвоил преимущество коллектива, а на 81-й минуте отметился Хорхе де Фрутос. На 89-й минуте Альваро Гарсия оформил дубль.

В предыдущий раз «Райо Вальекано» играл в еврокубках в сезоне-2000/2001. Тогда эта команда дошла до 1/4 финала Кубка УЕФА, где уступила «Алавесу».

В пятницу, 29 августа, состоится жеребьёвка общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026.

Календарь Лиги конференций
Турнирная сетка Лиги конференций
