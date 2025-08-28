В «Интере» мемом с собакой отреагировали на матч с «Кайратом» в Лиге чемпионов

Пресс-служба итальянского «Интера» с юмором отреагировала на жеребьёвку Лиги чемпионов УЕФА, которая свела команду с «Кайратом» из Казахстана. Клубы встретятся в рамках общего этапа главного еврокубкового турнира на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане.

Официальный аккаунт «Интера» в соцсети X опубликовал коллаж из фотографий собаки, которая, согласно подписям к картинке, недовольна необходимостью играть с «Кайратом», но начинает улыбаться, узнав, что игра будет на своём поле.

Фото: ФК «Интер»

«Восемь часов в пути сэкономлено», — говорится в сообщении, сопровождающем опубликованную картинку.

Помимо «Интера», соперниками клуба из Казахстана на общем этапе Лиги чемпионов станут мадридский «Реал», «Брюгге», лонднский «Арсенал», «Олимпиакос», лиссабонский «Спортинг», «Пафос» и «Копенгаген».