Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Интере» мемом с собакой отреагировали на матч с «Кайратом» в Лиге чемпионов

В «Интере» мемом с собакой отреагировали на матч с «Кайратом» в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба итальянского «Интера» с юмором отреагировала на жеребьёвку Лиги чемпионов УЕФА, которая свела команду с «Кайратом» из Казахстана. Клубы встретятся в рамках общего этапа главного еврокубкового турнира на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане.

Официальный аккаунт «Интера» в соцсети X опубликовал коллаж из фотографий собаки, которая, согласно подписям к картинке, недовольна необходимостью играть с «Кайратом», но начинает улыбаться, узнав, что игра будет на своём поле.

Фото: ФК «Интер»

«Восемь часов в пути сэкономлено», — говорится в сообщении, сопровождающем опубликованную картинку.

Помимо «Интера», соперниками клуба из Казахстана на общем этапе Лиги чемпионов станут мадридский «Реал», «Брюгге», лонднский «Арсенал», «Олимпиакос», лиссабонский «Спортинг», «Пафос» и «Копенгаген».

Материалы по теме
Главное о жеребьёвке и формате Лиги чемпионов. Кое-что с прошлого сезона всё-таки поменяли
Главное о жеребьёвке и формате Лиги чемпионов. Кое-что с прошлого сезона всё-таки поменяли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android