«Все ждут этого матча». Президент «ПСЖ» — о грядущей игре с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Комментарии

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о результатах жеребьёвки нынешнего сезона Лиги чемпионов, согласно которым французский гранд встретится с «Барселоной» на стадии общего этапа соревнования.

«Это лучший клубный турнир в мире. Здесь играют сильнейшие. Это всегда сложно. Будем думать о каждом матче.

«Барса»? Мы не разговаривали об этом [с Луисом Энрике]. Этого матча ждут все. Это будет великолепная игра между двумя великими клубами. Очень уважаем «Барселону» — это великий клуб. «ПСЖ» также прекрасный клуб. Мы уже забыли минувший сезон и думаем о нынешнем. Уверенность без работы — ничто», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Комментарии
