ЦСКА предложил около € 6 млн за трансфер полузащитника «Витории Гимарайнш» — источник

Московский ЦСКА сделал предложение «Витории Гимарайнш» по трансферу опорного полузащитника Томаса Генделя в размере около € 6 млн. Об этом информирует аккаунт Vitória SC Mil Grau, специализирующийся на новостях данного клуба, на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что сделка по переходу 24-летнего футболиста может быть завершена в ближайшее время.

В минувшем сезоне Гендель принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.

