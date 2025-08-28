Сборная России поздравила Чалова и Оздоева с выходом в основной этап Лиги Европы
Сборная России в телеграм-канале отреагировала на квалификацию ПАОКа в общий этап Лиги Европы. В составе греческой команды выступают российские футболисты Фёдор Чалов и Магомед Оздоев.
«Поздравляем наших парней», — написано в сообщении сборной России.
Сегодня, 28 августа, состоялся ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором ПАОК встречался с хорватским клубом «Риека». Греческая команда одержала победу со счётом 5:0. На 56-й минуте Чалов забил третий гол ПАОКа в игре. Оздоев вышел в стартовом составе и был заменён на 79-й минуте.
Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
28 августа 2025, четверг. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
5 : 0
Риека
Риека, Хорватия
1:0 Мейте – 12' 2:0 Константелиас – 25' 3:0 Чалов – 56' 4:0 Якумакис – 77' 5:0 Пелькас – 89'
Удаления: нет / Майсторович – 71'
Жеребьёвка общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 состоится в пятницу, 29 августа, в 14:00 мск.
Материалы по теме
Российские футболисты за рубежом:
