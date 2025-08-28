Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России поздравила Чалова и Оздоева с выходом в основной этап Лиги Европы

Сборная России поздравила Чалова и Оздоева с выходом в основной этап Лиги Европы
Комментарии

Сборная России в телеграм-канале отреагировала на квалификацию ПАОКа в общий этап Лиги Европы. В составе греческой команды выступают российские футболисты Фёдор Чалов и Магомед Оздоев.

«Поздравляем наших парней», — написано в сообщении сборной России.

Сегодня, 28 августа, состоялся ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором ПАОК встречался с хорватским клубом «Риека». Греческая команда одержала победу со счётом 5:0. На 56-й минуте Чалов забил третий гол ПАОКа в игре. Оздоев вышел в стартовом составе и был заменён на 79-й минуте.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
28 августа 2025, четверг. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
5 : 0
Риека
Риека, Хорватия
1:0 Мейте – 12'     2:0 Константелиас – 25'     3:0 Чалов – 56'     4:0 Якумакис – 77'     5:0 Пелькас – 89'    
Удаления: нет / Майсторович – 71'

Жеребьёвка общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 состоится в пятницу, 29 августа, в 14:00 мск.

Материалы по теме
В ПАОКе ответили на вопрос о будущем Фёдора Чалова в клубе

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android