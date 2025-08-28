Сборная России поздравила Чалова и Оздоева с выходом в основной этап Лиги Европы

Сборная России в телеграм-канале отреагировала на квалификацию ПАОКа в общий этап Лиги Европы. В составе греческой команды выступают российские футболисты Фёдор Чалов и Магомед Оздоев.

«Поздравляем наших парней», — написано в сообщении сборной России.

Сегодня, 28 августа, состоялся ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором ПАОК встречался с хорватским клубом «Риека». Греческая команда одержала победу со счётом 5:0. На 56-й минуте Чалов забил третий гол ПАОКа в игре. Оздоев вышел в стартовом составе и был заменён на 79-й минуте.

Жеребьёвка общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 состоится в пятницу, 29 августа, в 14:00 мск.

