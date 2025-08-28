Скидки
«Мы победили их, когда они были сильны». «Зенит» — о победе «Гримсби» над «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» уступил «Гримсби Таун» во встрече второго раунда Кубка английской лиги — в основное время был зафиксирован счёт 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались «моряки» — 12:11. «Зенит» в социальных сетях отреагировал на это, вспомнив победу над манкунианцами в матче за Суперкубок УЕФА — 2008. Тогда сине-бело-голубые выиграли со счётом 2:1 и взяли трофей.

Англия — Кубок лиги . 2-й раунд
27 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Гримсби Таун
Клиторпс
Окончен
2 : 2
12 : 11
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Вернам – 22'     2:0 Уоррен – 30'     2:1 Мбемо – 75'     2:2 Магуайр – 89'    

«Мы победили их, когда они были по-настоящему сильны, и нам не потребовались пенальти!» — сказано в публикации петербуржцев.

В третьем раунде Кубка лиги «Гримсби Таун» встретится в гостях с «Шеффилд Уэнсдей». На данный момент «моряки» располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Второй лиги (четвёртый дивизион).

