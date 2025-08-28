Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Игроки «МЮ» сомневаются в тактике Аморима и его умении управлять командой — The Guardian

Некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» ставят под сомнение тактику, которой пользуется главный тренер команды Рубен Аморим, а также его умение управлять командой. Внутри клуба существует мнение, что португальский специалист может уйти в отставку, если результаты не улучшатся. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, на текущий момент руководство английского гранда не планирует увольнять Аморима.

Несмотря на то что многие игроки «Манчестер Юнайтед» считают подход португальца к управлению командой «благонамеренным», они также находят его «иногда контрпродуктивным».

В среду, 27 августа, манкунианцы вылетели из Кубка английской лиги от клуба из четвёртого дивизиона Англии «Гримсби Таун» (2:2, 12:11 пен.).

