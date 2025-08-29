Украинский «Шахтёр» в дополнительное время победил «Серветт» и вышел в Лигу конференций

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 между клубами «Серветт» (Швейцария) и «Шахтёр» (Украина). Команды играли на стадионе «Стад де Женев» (Ланси, Швейцария). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Гильермо Куадра Фернандес из Испании. Основное время игры завершилось вничью. Победу со счётом 2:1 по итогам 120 минут праздновали футболисты украинской команды.

На 53-й минуте защитник хозяев Лилиан Нжо открыл счёт в матче. На 70-й минуте полузащитник «Шахтёра» Кевин восстановил равенство в счёте. На 113-й минуте нападающий Кауан Элиас вывел украинцев вперёд и принёс команде победу.

Первый матч между «Шахтёром» и «Серветтом» проходил неделю назад и завершился со счётом 1:1. Таким образом, «Шахтёр» квалифицировался в общий этап третьего по значимости еврокубкового турнира.