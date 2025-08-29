Скидки
Серветт — Шахтёр, результат матча 28 августа 2025, счет 1:2 доп. вр., Лига конференций 2025/2026

Украинский «Шахтёр» в дополнительное время победил «Серветт» и вышел в Лигу конференций
Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 между клубами «Серветт» (Швейцария) и «Шахтёр» (Украина). Команды играли на стадионе «Стад де Женев» (Ланси, Швейцария). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Гильермо Куадра Фернандес из Испании. Основное время игры завершилось вничью. Победу со счётом 2:1 по итогам 120 минут праздновали футболисты украинской команды.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 2-й матч
28 августа 2025, четверг. 22:00 МСК
Серветт
Женева, Швейцария
Окончен
1 : 2
ДВ
Шахтёр
Украина
1:0 Нжо – 53'     1:1 Кевин – 70'     1:2 Элиас – 113'    

На 53-й минуте защитник хозяев Лилиан Нжо открыл счёт в матче. На 70-й минуте полузащитник «Шахтёра» Кевин восстановил равенство в счёте. На 113-й минуте нападающий Кауан Элиас вывел украинцев вперёд и принёс команде победу.

Первый матч между «Шахтёром» и «Серветтом» проходил неделю назад и завершился со счётом 1:1. Таким образом, «Шахтёр» квалифицировался в общий этап третьего по значимости еврокубкового турнира.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
