Лига конференций УЕФА — 2025/2026 по футболу: результаты на 28 августа, календарь, таблица

28 августа прошли ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня, в рамках которого состоялось 22 встречи.

Результаты матчей Лиги конференций 28 августа:

«Омония» – «Вольфсберг» – 2:0;

«Фредрикстад» – «Кристал Пэлас» – 0:0;

«Ноа» – «Олимпия» – 3:2;

«Бешикташ» – «Лозанна» – 0:1;

«Рапид» – «Дьёр» – 2:0;

РФШ – «Хамрун Спартанс» – 2:2;

«ЧФР Клуж» – «Хеккен» – 1:0;

«АЗ Алкмар» – «Левски» – 4:1;

«Университатя» – «Истанбул Башакшехир» – 3:1;

«Райо Вальекано» – «Неман» – 4:0;

«Фиорентина» – «Полесье» – 3:2;

«Баник» Острава – «Целе» – 0:2;

«Арда» – «Ракув» – 1:2;

АЕК Афины – «Андерлехт» – 2:0;

«Брондбю» – «Страсбург» – 2:3;

«Дифферданж» – «Дрита» – 0:1;

«Динамо» Тирана – «Ягеллония» – 1:1;

«Линфилд» – «Шелбурн» – 0:2;

«Майнц» – «Русенборг» – 4:1;

«Шэмрок Роверс» – «Санта-Клара» – 0:0;

«Легия» – «Хайберниан» – 3:3;

«Серветт» – «Шахтёр» – 1:2;

«Виртус» – «Брейдаблик» – 1:3.

Жеребьёвка общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026 состоится в пятницу, 29 августа.

