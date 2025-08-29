Скидки
Главная Футбол Новости

Лига конференций по футболу 2025/2026: результаты на 28 августа, календарь, таблица

Лига конференций УЕФА — 2025/2026 по футболу: результаты на 28 августа, календарь, таблица
Комментарии

28 августа прошли ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня, в рамках которого состоялось 22 встречи.

Результаты матчей Лиги конференций 28 августа:

«Омония» – «Вольфсберг» – 2:0;
«Фредрикстад» – «Кристал Пэлас» – 0:0;
«Ноа» – «Олимпия» – 3:2;
«Бешикташ» – «Лозанна» – 0:1;
«Рапид» – «Дьёр» – 2:0;
РФШ – «Хамрун Спартанс» – 2:2;
«ЧФР Клуж» – «Хеккен» – 1:0;
«АЗ Алкмар» – «Левски» – 4:1;
«Университатя» – «Истанбул Башакшехир» – 3:1;
«Райо Вальекано» – «Неман» – 4:0;
«Фиорентина» – «Полесье» – 3:2;
«Баник» Острава – «Целе» – 0:2;
«Арда» – «Ракув» – 1:2;
АЕК Афины – «Андерлехт» – 2:0;
«Брондбю» – «Страсбург» – 2:3;
«Дифферданж» – «Дрита» – 0:1;
«Динамо» Тирана – «Ягеллония» – 1:1;
«Линфилд» – «Шелбурн» – 0:2;
«Майнц» – «Русенборг» – 4:1;
«Шэмрок Роверс» – «Санта-Клара» – 0:0;
«Легия» – «Хайберниан» – 3:3;
«Серветт» – «Шахтёр» – 1:2;
«Виртус» – «Брейдаблик» – 1:3.

Жеребьёвка общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026 состоится в пятницу, 29 августа.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
