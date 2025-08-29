«Бешикташ» уволил Уле-Гуннара Сульшера после вылета команды из Лиги конференций
«Бешикташ» на официальном сайте объявил об увольнении Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды.
В четверг, 28 августа, турецкий клуб проиграл «Лозанне» (0:1) в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций, в результате чего покинул соревнование. «Бешикташ» не примет участия в еврокубках нынешней осенью.
Лига конференций . Раунд плей-офф. 2-й матч
28 августа 2025, четверг. 20:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
0 : 1
Лозанна
Лозанна, Швейцария
0:1 Бутлер-Ойедеджи – 45+1'
Удаления: Удуохай – 46' / нет
Через некоторое время после окончания указанного матча стамбульский клуб объявили о расторжении контракта с Сульшером.
52-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Бешикташа» в январе 2025 года. За этот период под его руководством команда провела 29 матчей во всех турнирах, в которых 15 раз победила, пять раз сыграла вничью и девять раз потерпела поражение.
