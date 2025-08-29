«Бешикташ» уволил Уле-Гуннара Сульшера после вылета команды из Лиги конференций

«Бешикташ» на официальном сайте объявил об увольнении Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды.

В четверг, 28 августа, турецкий клуб проиграл «Лозанне» (0:1) в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций, в результате чего покинул соревнование. «Бешикташ» не примет участия в еврокубках нынешней осенью.

Через некоторое время после окончания указанного матча стамбульский клуб объявили о расторжении контракта с Сульшером.

52-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Бешикташа» в январе 2025 года. За этот период под его руководством команда провела 29 матчей во всех турнирах, в которых 15 раз победила, пять раз сыграла вничью и девять раз потерпела поражение.

