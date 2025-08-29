«Ньюкасл» готов заплатить € 100 млн за футболиста «Барселоны» — Айя

Английский «Ньюкасл» собирается приобрести полузащитника «Барселоны» Фермина Лопеса. Как сообщает журналист Хосе Альварес Айя в соцсети X, «сороки» готовы заплатить за трансфер испанского футболиста € 100 млн.

По данным источника, зарплата самого Фермина Лопеса в случае перехода в «Ньюкасл» увеличится в четыре раза. Сейчас, по данным СМИ, игрок зарабатывает € 6 млн за сезон до вычета налогов. Сообщается, что в борьбу за воспитанника «Барселоны» также включился лондонский «Тоттенхэм». Ранее интерес к Фермину приписывали английскому «Челси».

Transfermarkt оценивает 22-летнего испанца в € 50 млн. Контракт Лопеса с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2029 года.