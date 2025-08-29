Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 28 августа

Вчера, 28 августа, прошли ответные встречи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня, в рамках которого состоялись 11 матчей.

Результаты матчей Лиги Европы 28 августа:

КуПС – «Мидтьюлланн» — 0:2 (общий счёт — 0:6);

«Сигма» Оломоуц – «Мальмё» — 0:2 (0:5);

«Самсунспор» – «Панатинаикос» — 0:0 (1:2);

ПАОК – «Риека» — 5:0 (5:1);

«Лудогорец» – «Шкендия» — 4:1 (5:3);

«Утрехт» – «Зриньски» — 0:0 (2:0);

«Генк» – «Лех» — 1:2 (6:3);

«Динамо» Киев – «Маккаби» — 1:0 (2:3);

«Янг Бойз» – «Слован» — 3:2 (4:2);

ФКСБ – «Абердин» — 3:0 (5:2);

«Брага» – «Линкольн» — 5:1 (9:1).

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда победила английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.