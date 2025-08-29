Стало известно, когда Аморим обсудит своё будущее с руководством «Манчестер Юнайтед»

Ожидается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим обсудит своё будущее с руководством клуба во время сентябрьского перерыва на встречи сборных, который начнётся на следующей неделе. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, португальский специалист рассматривает матч 3-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли», который состоится в субботу, 30 августа, в качестве отправной точки сезона, чтобы оценить, в правильном ли направлении движутся «красные дьяволы» под его руководством.

В среду, 27 августа, манкунианцы вылетели из Кубка английской лиги от клуба из четвёртого дивизиона Англии «Гримсби Таун» (2:2, 12:11 пен.).

