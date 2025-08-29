Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда Аморим обсудит своё будущее с руководством «Манчестер Юнайтед»

Стало известно, когда Аморим обсудит своё будущее с руководством «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Ожидается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим обсудит своё будущее с руководством клуба во время сентябрьского перерыва на встречи сборных, который начнётся на следующей неделе. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, португальский специалист рассматривает матч 3-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли», который состоится в субботу, 30 августа, в качестве отправной точки сезона, чтобы оценить, в правильном ли направлении движутся «красные дьяволы» под его руководством.

В среду, 27 августа, манкунианцы вылетели из Кубка английской лиги от клуба из четвёртого дивизиона Англии «Гримсби Таун» (2:2, 12:11 пен.).

Материалы по теме
Игроки «МЮ» сомневаются в тактике Аморима и его умении управлять командой — The Guardian

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android