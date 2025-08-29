Скидки
Главная Футбол Новости

«Не бывает незаменимых игроков». Галактионов — об уходе Самошникова в «Спартак»

«Не бывает незаменимых игроков». Галактионов — об уходе Самошникова в «Спартак»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о переходе крайнего защитника Ильи Самошникова в «Спартак».

– Уход Ильи Самошникова неожиданный для вас? Ослабит команду?
– Не бывает незаменимых игроков. У нас с ним были беседы на разные темы. Я заявлял, что мы рассчитывали на наше сотрудничество, что оно продолжится. Но говорить про игрока другого клуба уже нецелесообразно, — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Самошников выступал в составе «Локомотива» с лета 2023 года. За этот период защитник принял участие в 70 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

Самошников подписал контракт со «Спартаком», рассчитанный на три года, с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России:

