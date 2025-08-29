Эль-Каруани попрощался с фанатами «Утрехта» перед переходом в «Спартак» — Каптейнс

Защитник «Утрехта» Суфьян Эль-Каруани попрощался с болельщиками команды после матча плей-офф Лиги Европы УЕФА с клубом «Зриньски» (0:0). Об этом со стадиона сообщил журналист De Telegraaf Йерун Каптейнс. Ранее издание утверждало, что красно-белые ведут переговоры по игроку.

По данным источника, футболисты «Утрехта» после встречи традиционно подошли к трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков. Спустя время Эль-Каруани самостоятельно вернулся к сектору, чтобы попрощаться с фанатами.

Фото: Йерун Каптейнс

Эль-Каруани является воспитанником клуба НЕК Неймеген. С 2023 года марокканец защищает цвета «Утрехта». По данным СМИ, сумма трансфера 24-летнего латераля в «Спартак» составит € 3 млн, а с учётом бонусов выплата может увеличиться до € 5 млн.