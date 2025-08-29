Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эль-Каруани попрощался с фанатами «Утрехта» перед переходом в «Спартак» — Каптейнс

Эль-Каруани попрощался с фанатами «Утрехта» перед переходом в «Спартак» — Каптейнс
Комментарии

Защитник «Утрехта» Суфьян Эль-Каруани попрощался с болельщиками команды после матча плей-офф Лиги Европы УЕФА с клубом «Зриньски» (0:0). Об этом со стадиона сообщил журналист De Telegraaf Йерун Каптейнс. Ранее издание утверждало, что красно-белые ведут переговоры по игроку.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
28 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
Окончен
0 : 0
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина

По данным источника, футболисты «Утрехта» после встречи традиционно подошли к трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков. Спустя время Эль-Каруани самостоятельно вернулся к сектору, чтобы попрощаться с фанатами.

Фото: Йерун Каптейнс

Эль-Каруани является воспитанником клуба НЕК Неймеген. С 2023 года марокканец защищает цвета «Утрехта». По данным СМИ, сумма трансфера 24-летнего латераля в «Спартак» составит € 3 млн, а с учётом бонусов выплата может увеличиться до € 5 млн.

Материалы по теме
«Спартак» отдал игрока конкуренту, крупный размен в атаке «Челси». Трансферы и слухи дня
«Спартак» отдал игрока конкуренту, крупный размен в атаке «Челси». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android