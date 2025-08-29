Скидки
Жеребьёвка общего этапа ЛЕ и ЛК: когда начнётся, где смотреть прямую трансляцию

В пятницу, 29 августа, в 14:00 по московскому времени начнётся трансляция жеребьёвки общего этапа Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. Мероприятие состоится в Монако. В прямом эфире жеребьёвку покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда из Лондона победила «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. Действующим обладателем трофея Лиги конференций является английский «Челси». В финале прошлого розыгрыша команда победила испанский «Бетис». Встреча за трофей завершилась с разгромным счётом 4:1.

