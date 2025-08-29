Определились все команды-участницы общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026

28 августа состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026, по итогам которых определились все команды, вышедшие в общий этап данного еврокубкового турнира.

Список команд, вышедших в общий этап Лиги конференций: «Страсбург», «Ягеллония», «Шахтёр», АЕК Афины, «Университатя», «Кристал Пэлас», «Целе», «Ракув», «АЗ Алкмар», «Фиорентина», «Рапид» Вена, «Райо Вальекано», «Лозанна», «Шэмрок Роверс», «Майнц», «Спарта» Прага, «Хеккен», «Омония», «Хамрун Спартанс», «Шелбурн», «Брейдаблик», «Дрита», «Ноа», «Слован» Братислава, «Лех», «Риека», «Самсунспор», КуПС, «Сигма», «Зриньски», «Абердин», АЕК Ларнака, «Шкендия», «Динамо» Киев, «Линкольн», «Легия».

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: