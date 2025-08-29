Впервые за 20 лет ни один клуб с Украины не сыграет в финальной стадии Лиги чемпионов

Ни один украинский клуб не квалифицировался в общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Таким образом, впервые с сезона-2005/2006 групповой/общий этап главного еврокубкового турнира пройдёт без участия команд с Украины.
Напомним, в квалификации ЛЧ-2025/2026 Украину представляло киевское «Динамо». В третьем отборочном раунде бело-голубые уступили кипрскому «Пафосу» (0:1, 0:2). Из Лиги Европы УЕФА киевляне вылетели в раунде плей-офф, проиграв израильскому «Маккаби» Т-А (1:3, 1:0).
Украинский «Шахтёр» в квалификации Лиги Европы уступил греческому «Панатинаикосу» (0:0, 0:0, 3:4 (пен.)), а в плей-офф Лиги конференций УЕФА одолел швейцарский «Серветт» (1:1, 2:1 (доп. вр.)). Таким образом, «Шахтёр» и киевское «Динамо» примут участие в общем этапе Лиги конференций — 2025/2026.
- 29 августа 2025
