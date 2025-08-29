В дерби с «Краснодаром» установлен рекорд посещаемости для «Сочи» в Кубке России

«Краснодар» одержал победу над «Сочи» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра завершилась со счётом 4:2. Данная встреча примечательна тем, что стала самой посещаемой для «Сочи» в истории Кубка России.
Как сообщает пресс-служба сочинцев, южное дерби на «Фиште» посетили 8626 зрителей, что является рекордом для «Сочи» в кубковых соревнованиях. Предыдущий рекорд держался с 2021 года, когда четвертьфинал с «Локомотивом» на трибунах «Фишта» увидели 8487 болельщиков.
Во главе с Мурадом Мусаевым «Краснодар» набрал шесть очков и занимает второе место в группе B. «Сочи» под руководством Роберта Морено с двумя очками идёт последним в квартете. В следующем туре, 17 сентября, «Краснодар» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», а в тот же день «Сочи» примет московское «Динамо».
Главные футбольные дерби России:
