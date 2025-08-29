Скидки
В дерби с «Краснодаром» установлен рекорд посещаемости для «Сочи» в Кубке России

В дерби с «Краснодаром» установлен рекорд посещаемости для «Сочи» в Кубке России
«Краснодар» одержал победу над «Сочи» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра завершилась со счётом 4:2. Данная встреча примечательна тем, что стала самой посещаемой для «Сочи» в истории Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 19'     0:2 Ленини – 20'     0:3 Кривцов – 50'     1:3 Чирков – 78'     1:4 Перрен – 85'     2:4 Сааведра – 90+1'    

Как сообщает пресс-служба сочинцев, южное дерби на «Фиште» посетили 8626 зрителей, что является рекордом для «Сочи» в кубковых соревнованиях. Предыдущий рекорд держался с 2021 года, когда четвертьфинал с «Локомотивом» на трибунах «Фишта» увидели 8487 болельщиков.

Во главе с Мурадом Мусаевым «Краснодар» набрал шесть очков и занимает второе место в группе B. «Сочи» под руководством Роберта Морено с двумя очками идёт последним в квартете. В следующем туре, 17 сентября, «Краснодар» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», а в тот же день «Сочи» примет московское «Динамо».

Главные футбольные дерби России:

