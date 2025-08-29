Стали известны условия перехода Алехандро Гарначо в «Челси» из «МЮ»

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо переходит в «Челси» после того, как стороны заключили сделку. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По данным источника, клубы согласовали трансфер, стоимость которого составит около £ 40 млн (чуть более € 46 млн). Отмечается, что сам Гарначо стал инициатором перехода в лондонский клуб, так как исключил все остальные предложения. Аргентинский футболист подпишет с «синими» семилетний контракт.

Гарначо — выпускник академии «Манчестер Юнайтед», куда перебрался в 16-летнем возрасте из «Атлетико». За карьеру в первой команде «красных дьяволов» нападающий принял участие в 144 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 45 млн.

