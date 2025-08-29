Нкунку прилетел в Италию для завершения трансфера в «Милан» из «Челси» — Лонго

Атакующий полузащитника «Челси» Кристофер Нкунку прилетел в Италию для завершения перехода в «Милан». Об этом сообщает журналист и инсайдер Даниэле Лонго в соцсети X, показав фото Нкунку, который направился из миланского аэропорта в такси.

Фото: Кадр из видео. Даниэле Лонго

По информации источника, сделка оценивается оценивается в € 37 млн плюс € 5 млн в виде бонусов.

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что между Нкунку и «Миланом» согласована пятилетний контракт.

С момента перехода в «Челси» летом 2023 года Нкунку провёл 62 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года, а по оценке Transfermarkt рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

