Стало известно, почему «Ред Булл Брагантино» не стал вести переговоры с «Зенитом» по Джону
Австрийский концерн «Ред Булл» запретил бразильскому клубу «Ред Булл Брагантино» продавать полузащитника Джона Джона в санкт-петербургский «Зенит» из‑за санкций против России. Об этом сообщает бразильское издание Globo.

По данным источника, у «Зенита» был интерес к игроку, но вероятность перехода мала, так как владелец бразильской команды отказывается вести переговоры с российской стороной.

Ранее в 2023 году компания уже блокировала переговоры «Ред Булл Брагантино» и московского ЦСКА по трансферу защитника Жуниньо Капишабы.

С момента перехода в «Ред Булл Брагантино» летом 2024 года 22-летний Джон провёл 59 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Его действующий контракт рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 7 млн.

