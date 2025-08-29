«Зенит» намерен сделать официальное предложение «Ред Булл Брагантино» по Джону — Globo

Санкт-петербургский «Зенит» планирует сделать официальное предложение по полузащитнику «Ред Булл Брагантино» Джону Джону несмотря на возможные ограничения из-за санкций и нежелания отпускать игрока со стороны австрийского концерна «Ред Булл». Об этом сообщает бразильский портал Globo.

По информации источника, официальное предложение будет представлено в ближайшие дни. Отмечается, что сам игрок всё же готов перебраться в Европу. Отмечается, что на «Ред Булл Брагантино» может оказать давление другой бразильский клуб «Палмейрас», владеющий 40% прав на футболиста.

Ранее сообщалось, что «Ред Булл» запретил бразильскому «Ред Булл Брагантино» продавать Джона в «Зенит» из-за политической ситуации.

С момента перехода в «Ред Булл Брагантино» летом 2024 года 22‑летний Джон провёл 59 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 7 млн.

