Семак объяснил, как Кубок России влияет на конкуренцию в составе «Зенита»

Семак объяснил, как Кубок России влияет на конкуренцию в составе «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о конкуренции в составе сине-бело-голубых на фоне игры в Кубке России.

«Кубок как раз повод для того, чтобы набирать игровую практику и проявлять себя. Поэтому тут ситуация всегда простая. Игрок работает хорошо на тренировках, чтобы получить шанс выйти. Выходит или в стартовом составе, или на замену, заслуживает шанс для того, чтобы выпустили его. И там уже зависит от игрока, насколько он использует ту возможность, которая ему предоставляется. Это и есть конкуренция», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

«Зенит» лидирует в группе А Пути РПЛ Кубка России. В активе команды Семака девять очков.

Легионеры на контракте с «Зенитом»:

